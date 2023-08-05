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        Van Gölü'ne dikkat çekmek için pedal çeviriyorlar

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:17
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        Van Gölü'ne dikkat çekmek için pedal çeviriyorlar
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        Orhan AŞAN/VAN, (DHA)'VAN Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla' kentte 5'ncisi düzenlenen 'Van Denizi Bisiklet Festivali' bugün başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen 250 bisikletçi 8 gün boyunca 430 kilometrelik Van Gölü'nün çevresinde pedal çevirecek.

        Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından, 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla, 5-13 Ağustos tarihleri arasında, 5'incisi düzenlenen 'Van Denizi Bisiklet Festivali' bugün başladı. Van Atatürk Kültür Parkı'ndaki etkinlikle başlatılan festivale Türkiye'den ve yurt dışından hem amatör hem de profesyonel 250 bisikletçi katıldı. Göldeki kirliliğe dikkat çekmeyi, Van Gölü'nü tanıtmayı ve bu anlamda farkındalık oluşturmayı hedefleyen festival kapsamında bisikletçiler Van Gölü'ne gelerek, göl çevresindeki 430 kilometrelik alanda pedal çevirmeye başladı.

        Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Erdoğan Özel, "Amacımız Van Gölü'ne dikkat çekmek, Van Gölü'nün güzelliklerini tanıtmak, bu güzellikleri tanıtırken de sahip çıkmak; temel amacımız. Bu anlamda farkındalık etkinliği düzenledik. Bu yıl 250 katılımcımız var. Geleneksel hale getireceğiz. Van Gölü, dünyanın en büyük sodalı gölü. Bu zenginliğimizi ve değerimizi gelecek kuşaklara taşımamız gerekiyor. 5'inci Van Gölü bisiklet festivalinin de bugün 250 bisikletli ile start vereceğiz. 8 gün sürecek bir festival yapıyoruz. Van Gölü'nün 430 kilometrelik etrafını pedallayacağız. Festivalimize yoğun bir ilgi var. Özellikle yurt dışından ve komşu ülkemiz İran'dan talep var. Her zaman bir sloganımız var. 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' diyoruz. İnsanlarınız hem Van Gölü'nün suyuna doyacak hem de bu 430 kilometrelik göl çevresini pedal çevirip, bisiklete de doymuş olacak" dedi.

        İRAN'DAN VAN'A PEDAL ÇEVİRMEK İÇİN GELDİLER

        Festivale İran'dan katılan Yousef Nejati ve arkadaşı Parangus Modabber, "İran'ın Tebriz kentinden geliyoruz. Mavi Van Gölü etrafından pedal çevirmek için geldik. Türkiye'nin her yerinden insanlar Van Gölü'ne umut olmak için gelmiş. Bizim amacımız da Van Gölü'nün korunması ve mavi kalması. Bizi bu festivale davet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        GÖRME ENGELLİ MÜZİK ÖĞRETMENİ DE PEDAL ÇEVİRDİ

        Doğuştan görme engelli olan ve İstanbul'dan festivale katılmak için gelen müzik öğretmeni Özlem Erten, ilk kez Van'a geldiğine ve çok mutlu olduğunu söyledi. Erten, "Bisiklete binmek çok farklı bir duygu. Bir görme engelli olarak da bunu çabalayarak başardım" ifadelerini kullandı. Erten'e yardımcı olmak için Gaziantep'ten gelen tandem antrenörü Müslüm Olcay ise "Van Gölü'nün kirliliğine ve güzelliklerine dikkat çekmek için buraya geldik. Bizim bisikletlerimiz ikili bisiklet. Sürücüsü gören ancak arkadakinin görmediği ikili şekilde sürüyoruz. Birçok festivalde bulunuyoruz. Ama ilk kez Van'a geldik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

        2023-08-05 13:16:50

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