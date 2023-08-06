Hamile kadın, Sikorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Çatak ilçesine bağlı Dalbastı Mahallesi'nin Altınçeşme Mezrası'nda doğum sancıları artan Saadet Tinç (33), Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sikorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Çatak'ın Dalbastı Mahallesi'ne bağlı Altınçeşme Mezrası'nda yaşayan kadının doğum sancıları başladı. Yakınları, yetkilileri arayıp yardım istedi. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nden havalanan helikopter, bölgeye iniş yaptı. Sağlık ekipleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından sedye ile helikoptere taşınan Tinç, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2023-08-06 20:24:05