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        Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 08:54
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        Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama
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        Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 31 Temmuz6 Ağustos tarihlerinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirtilen 1 araca da el konuldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-08-07 08:53:25

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