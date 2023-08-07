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        Van'da oksijensiz kalan 325 ton alabalık öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:26
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        Van'da oksijensiz kalan 325 ton alabalık öldü
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        Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Tuncay AVCI/VAN,(DHA)-VAN'ın Gürpınar ilçesindeki 2 tesiste azalan su miktarı nedeniyle oksijensiz kalan 325 ton alabalık öldü.

        Gürpınar'da 2 farklı alabalık tesisinde, su miktarına bağlı azalma sonucu oksijensiz kalan 325 ton alabalık öldü. Ölen balıklar toplanıp toprağa gömülürken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tutanak tutuldu. 90 ton balığın öldüğü tesisin sahibi Reşit Yılmaz, "Tesisimizi 2010 yılında açtık. Her yıl 100 ton alabalık üretimi burada yapılıyor. Bu yıl havuzlara kaynak sudan gelen suyun azalması nedeniyle, son zamanlarda 90 ton balığımız öldü. Şu an sadece 10 ton balık kalmış. Böyle devam ederse ya dışarıdan balık alacağım ya da suların çoğalmasını bekleyeceğiz. Su olmazsa tesisi kapatmak zorunda kalacağız. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, buraya gelip inceleme yaparak tutanak tuttu. Ölen balıkların ağızlarının açık olduğunu ve oksijensizlikten öldüğünü bize söylediler. İlçedeki 4 alabalık tesisinden 3'ü kapandı. Böyle giderse ben de kapatmak zorunda kalacağım" dedi.

        'KAPANMA NOKTASINA GELMİŞ DURUMDAYIZ'

        235 ton balığın öldüğü tesisin sorumlusu Veysel Yücel ise "Şu an elimizde yaklaşık 5 ton balık var. Diğer balıklarımızın hepsi öldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gelip, burada numune alıp, Elazığ'a gönderdiler. Gelen raporda balıkların oksijensizlikten öldüğü belirlendi. Bundan sonra elimizdeki balığı bitirmeye çalışıyoruz. Daha önce Van ve çevre illere balık gönderiyorduk. Şu an kapanma noktasına gelmiş durumdayız. Daha önce 50 havuzumuz vardı; şu an bu sayı 5'e düştü. Yetkililerin buna bir çare bulunmasını talep ediyoruz" diye konuştu.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan-Tuncay AVCI

        2023-08-07 15:25:34

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