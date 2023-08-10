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        Van'da koyun sürüleri için yaylalara tanker ile su taşınıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:50
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        Van'da koyun sürüleri için yaylalara tanker ile su taşınıyor
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        Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)-VAN'ın Gürpınar ilçesinde kuraklık nedeniyle su sıkıntısı baş gösterince, koyun sürüleri için yaylalara tankerler ile su taşınmaya başladı.

        Van ve çevresinde son zamanlarda artan sıcaklar, birçok baraj, akarsu ve göletin su seviyesinin düşmesine, bazı yaylalardaki su kaynaklarının da tamamen kurumasına neden oldu. Sonbahar aylarına kadar yaylalarda kalan koyun sürüleri su sıkıntısı yaşamaya başlayınca da besiciler, Gürpınar Belediyesi'nden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen kırsal yaylalardaki su sıvatlarına tankerler ile su taşımaya başladı. 'MAĞDURİYETE GÖNLÜMÜZ LAZIM DEĞİL'

        Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, sorumluluk alanlarında olmamasına rağmen sürü sahiplerinin çağrıları sonrası harekete geçtiklerini söyledi. Kuraklıktan kaynaklı sorunun su kaynaklarını verimli ve tasarruflu kullanmakla sağlanacağını belirten Tanış, "İlçemizde tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Son yıllarda yaşanan bu şiddetli kuraklık maalesef su kaynaklarımızı azalttı. Haliyle hayvanları için su bulmakta güçlük çeken vatandaşlarımız bizden yardım istiyor. Bu durum bizim sorumluluğumuzda olmamasına rağmen vatandaşımızın mağdur olmasına gönlümüz razı değil" dedi.

        Kırsal Işıkpınar Mahallesi'nde çobanlık yapan Yunus Baday, su sıvatlarının uzun zamandır boş bulunduğunu ve hayvanlarının zor durumda olduğunu söyledi. Aynı mahallede sürüsünü otlatan Nurtaç Sütçü ise "Allah razı olsun. Su sorunumuzu iletince bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Belediye Başkanı'mız Hayrullah Tanış'a ve ekiplere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI

        2023-08-10 15:49:41

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