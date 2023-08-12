Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Arı sokması sonucu fenalaşan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arı sokması sonucu fenalaşan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Kılıçtutan Mahallesi'nde arı sokması sonucu fenalaşan Saniye Somer (30), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Gürpınar ilçesine bağlı Kılıçtutan Mahallesi'nde yaşayan Saniye Somer'i arı soktu. Arı sokması sonrası reaksiyon gelişen Somer'in durumu fenalaşınca, yakınları yetkililere ulaşıp ambulans helikopter talebinde bulundu. Mahallede ulaşım sorunu olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kısa sürede ambulans helikopterle bölgeye ulaşarak hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından Saniye Somer, ambulans helikopterle Van Filo Komutanlığı'na, oradan da hazır bekleyen ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

         DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Behçet DALMAZ

        2023-08-12 21:12:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Fred, İstanbul'a geldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Van'da arı sokması sonucu rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle hastaney...
        Van'da arı sokması sonucu rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle hastaney...
        Saray'da 8 bin bağ ot yandı
        Saray'da 8 bin bağ ot yandı
        Van'da 8 bin bağ ot yandı
        Van'da 8 bin bağ ot yandı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı
        Van'da gösteri ve yürüyüşlere 2 günlük yasak
        Van'da gösteri ve yürüyüşlere 2 günlük yasak
        "5. Van Denizi Bisiklet Festivali" sona erdi
        "5. Van Denizi Bisiklet Festivali" sona erdi