Bakan Bayraktar: Van'da petrol sondajı yapacağız

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Van'da petrol sondajı yapacaklarını belirterek, "Yer altı kaynaklarını arama ve inşallah bulduktan sonraki keşifler sonrasında da üretime geçmeyle alakalı hedeflerimiz var. Hem metalik madenlerde hem de petrol ve gaz aramacılığında önemli projeler önümüzde. Bunlardan ilkini inşallah 2023 bitmeden hayata geçireceğiz. İlk petrol sondajımızı Van'da yapacağız. İnşallah olumlu netice alırız" dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Van Ferit Melen Havalimanı´nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, belediye başkanları ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Bayraktar, Vali Balcı'yı makamında ziyaret ettikten sonra, kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. İş yeri sahipleriyle sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Bakan Bayraktar, daha sonra Van Kalesi'nin güneyinde bulunan eski Van şehrindeki tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde cuma namazı kıldı.

`VAN GÜNEŞ ENERJİSİ AÇISINDAN POTANSİYELİ EN YÜKSEK İLLERİMİZDEN BİRİ´

Bakan Bayraktar, öğle yemeğinin ardından Ak Parti İl Başkanlığı'na geçerek 'Şehir Buluşmaları' programına katıldı. Bakan Bayraktar, burada, enerji konusunda yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Van'ın Türkiye'nin enerji potansiyeli açısından önemli bir yeri olduğunu belirten Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yola çıktık. Türkiye Yüzyılı'nda enerjinin de yüzyılı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 21 yılda, AK Parti iktidarlarında enerjide nereden nereye geldiğimizi sizlerle konuşmak istiyoruz. Özellikle hepimizi ilgilendiren Türkiye'nin elektrikte, doğal gazda, petrolde, nükleerde yapmaya çalıştığı, enerjide ulaşmaya çalıştığı noktada Van'ın hakikaten çok önemli bir yeri var. Çünkü Türkiye'de Van güneş enerjisi açısından potansiyeli en yüksek illerimizden bir tanesi. Dolaysıyla bu potansiyeli bugüne kadar ortaya çıkarmak için projeler geliştirdik ama bundan sonra önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu projeleri artırarak devam edeceğiz. İnşallah Van, Türkiye´nin enerjide bağımsızlığa giden yolda çok önemli bir işlevi, görevi yerine getirmiş olacak. Bu anlamda önümüzdeki dönemlerde enerji üretimlerinde, güneş enerjisi santrallerinde çok önemli yatırım fırsatları, projeler ilimizde gerçekleşecek. Elbette bunun istihdama katkısı, etkisi olacak. Burada bu ekonominin getirdiği canlılığı inşallah hep birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin enerji vizyonunda, Türkiye Yüzyılı´nda Van'ın çok özel, çok müstesna bir yeri olacağını sizlere ifade etmek istiyorum. Başka önemli hususlardan biri Türkiye'nin enerjide mutlaka tabii kaynaklarını yani madenlerini, petrol ve gazını ekonomiye kazandırması lazım."

`ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ ELEKTRİĞİ, DOĞAL GAZI, AKARYAKITI KESİNTİSİZ ULAŞTIRMAK´

Yeni dönem için Van'da yapacakları çalışmalara da dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Sizlerle paylaşmak istediğim husus, bizim Van özelinde bu ildeki yer altı kaynaklarını arama ve inşallah bulduktan sonraki keşifler sonrasında da üretime geçmeyle alakalı hedeflerimiz var. Hem metalik madenlerde hem de petrol ve gaz aramacılığında önemli projeler önümüzde. Bunlardan ilkini inşallah 2023 bitmeden hayata geçireceğiz. İlk petrol sondajımızı Van'da yapacağız. İnşallah olumlu netice alırız. Hem sizi hem de bütün milletimizi fevkalade memnun edecek diye düşünüyorum. Bunun yanında birinci öncelikli görevimiz sizlere elektriği, doğal gazı, akaryakıtı kesintisiz şekilde ulaştırmak. Zaman zaman elektrikte bazı şikayetler, beklentiler, istekler oluyor. Burada da yatırımları daha yaygın hale getirerek, arttırarak elektrikte daha kaliteli, kesintisiz hizmeti sunabilmek adına ilgili bütün şirketlerimizin temsilcileri burada, hepsini talimatlandırdım. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için gece, gündüz çalışacaklar. Artık elektriksiz bir dünyada yaşama şansımızı yok. Elektrik, enerji demek, hayat demek. Bütün işlemlerimizde bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla elektrik her yerde olmak zorunda. Zaman zaman yapılan şikayetlerde var. Şunu da biliyoruz, talepler artmış durumda. Yüzlerce köyümüz var. Talep ciddi şekilde artmış durumda. Buna uygun alt yapımızı geliştireceğiz. Doğal gaz AK Parti iktidarında şehrimize geldi. Hızlı bir şekilde doğal gazı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hala doğal gazın ulaşmadığı Saray, Başkale, Çatak, Özalp ve Bahçesaray ilçelerimize en kısa sürede doğal gazı götürme hedefimiz var. Özalp'e 2023'te taşımayla doğal gazı vereceğiz. 2024'te Saray ve Başkale hedeflerimiz var. Taşımayla geçici bir süre vatandaşlarımıza doğal gazı götüreceğiz" dedi.

Bakan Bayraktar, programın ardından sivil toplum kuruluşlarıyla da toplantı yaptı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Van Orhan AŞAN

2023-08-18 17:19:26