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        Van'da 1 milyon 150 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:24 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:24
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        Van'da 1 milyon 150 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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        VAN,(DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda arazide ekili 1 milyon 150 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 21 Ağustos'ta belirlenen bölgelerde arazi arama faaliyeti yürütüp, dron ile yakın plan taraması yaparken bölgede kenevir bitkisinin ekildiği yeri tespit etti.

        Yapılan aramalarda 1 milyon 150 bin kök Hint keneviri ve sulamada kullanılan hortum ele geçirildi. Kenevirler, adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda yakılarak imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

        2023-08-22 17:23:17

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