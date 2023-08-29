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        Yaylada doğum sancısı tutan kadına, UMKE ekibi 5 kilometre yürüyerek ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:16 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:17
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        Yaylada doğum sancısı tutan kadına, UMKE ekibi 5 kilometre yürüyerek ulaştı
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        Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesi Anaköy kırsalındaki Sarık Yaylası´nda doğum sancıları başlayan Rukyete Mergen'e (26), UMKE ekipleri yaklaşık 5 kilometre yürüyerek ulaştı. Köylülerin de yardımıyla ambulansa ulaştırılan Mergen, kaldırıldığı hastanede doğum yaptı.

        Koyun sağımı ve kış hazırlıkları için yaylada olan Rukyete Mergen'in doğum sancıları başlayınca, sabaha karşı yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler, araç yolu olmadığı için Anaköy kırsalındaki Sarık Yaylası´na ulaşamayınca UMKE ekibi devreye girdi. Dağlık bölgede yaklaşık 5 kilometre yürüyen ekip, bölgeye ulaştıktan sonra ilk müdahalede bulunup, köylülerin de desteği ile Mergen'i taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

        Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mergen, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Mergen, daha sonra da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mergen'in ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

        2023-08-29 16:15:04

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