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        İranlı turistler sağanağa hazırlıksız yakalandı  

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 20:17 Güncelleme: 29.08.2023 - 20:18
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        İranlı turistler sağanağa hazırlıksız yakalandı  
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        Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezinde trafik yoğunluğu oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan İranlı turistler, binaların saçakları altında korunmaya çalıştı.

        Van'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte kent merkezinde bazı caddelerin rögarları tıkanırken, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Yağış nedeniyle trafik akışı kilitlenirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan İranlı turistler, binaların saçakları altında korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlardan sağanaktan kaçmak ve bir yerlere sığınmak için koşuşturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-08-29 20:16:29

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