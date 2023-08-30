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        Van'da sağanak sele neden oldu; 13 evi su bastı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:10 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:11
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        Van'da sağanak sele neden oldu; 13 evi su bastı
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        Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da dün akşam etkili olan sağanak, sele neden oldu. İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi'nde 13 ev ile meyve bahçelerini su bastı.

        Kentte dün akşam etkili olan sağanak, sele neden oldu. İpekyolu ilçesinin Kevenli Mahallesi'nde bodrum katlarda oturan Yakup, Şehmus, Hakkı, Vehmi, Selim, Zübeyt, Emrah Kesgin, Fatma, Cevahir Kutlu, İbrahim, Burhan, Sami Kurt ile Faruk Akkoyun'un evleri ile bazı meyve bahçelerini su bastı. Selde park halindeki bir araç da hasar gördü. Sel anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.  

        Evi su basan ve park halindeki aracı hasar gören Yakup Kesgin, hasar tespit çalışması için ilgili kurumlara haber verdiklerini belirterek yetkililerin destek istedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-08-30 12:09:46

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