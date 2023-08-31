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        Evde 31 kilo eroin ele geçirildi, İran uyruklu şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 09:55 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:56
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        Evde 31 kilo eroin ele geçirildi, İran uyruklu şüpheli tutuklandı
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        Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda yapılan aramada 31 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine İpekyolu ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 31 kilo eroin ele geçirildi, İran uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-08-31 09:54:56

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