Geliştirilen yapay zeka uygulamasıyla yemek borusu kanserinin evresi anında bilinecek

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve 6 kişiden oluşan bilimsel araştırma ekibinin, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları yapay zeka uygulamasıyla Van ve çevre illerde yaygın olarak görülen yemek borusu kanserinin evrelemesi saniyeler içinde yapılabilecek. Doç. Dr. Çelik, uygulamanın artık kullanılabilir olduğunu belirterek, "Normalde tomografi görüntüleri radyoloji uzmanı tarafından yorumlanır. Geliştirdiğimiz bu yeni uygulama, bu tümör evrelemesini yapabiliyor ve bir radyoloğa yakın doğrulukta tümörün kaçıncı evrede olduğunu söylüyor" diye konuştu.

Bölgede sık görülen yemek borusu kanserlerinin evrelemesinin daha hızlı yapılabilmesi için 2 yıl önce Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve 6 bilimsel araştırma ekibi çalışma başlattı. Yapay zeka ile yemek borusu kanserlerinin evrelemesinde kullanılacak uygulamanın geliştirilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı. 50 hastanın sonuçları üzerinde yapılan çalışmada, 'T' evresi yapay zeka algoritması yüzde 90'a yakın doğrulukla tahmin edildi.

Doç. Dr. Çelik, Van ve çevre illerde yemek borusu, mide kanserinin sık gözlemlendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yemek borusu kanserlerinde evreleme amaçlı hastalarımıza rutin tomografi çekiyoruz. Bu çektiğimiz tomografi sonrası tümörün evresini yani birinci evre, ikinci evre, üç ve dördüncü evrelere kadar evreliyoruz. Tümörün yaygınlığını, derinliğini ölçmek için yapılan bir iş bu. Bu da genelde tomografi tetkikiyle yapılmakta. Normalde tomografi görüntüleri radyoloji uzmanı tarafından yorumlanır. Tümörün yemek borusunda derinliğine bakılarak kaçıncı evre olduğu, yani T evresi dediğimiz T1, T2, T3, T4 evresine göre sınıflandırılır. Biz bu konuda bir araştırma başlattık. Yaklaşık 2 yıldır süren bir araştırma. Bu araştırmayı da Van KOSGEB destekledi, fonladı. Bu uygulama bu tümör evrelemesini yapabiliyor ve bir radyoloğa yakın doğrulukta tümörün kaçıncı evrede olduğunu söylüyor."

'YAPAY ZEKA ALGORİTMASI, MÜKEMMELLİĞE DOĞRU GİDİYOR'

Yapay zekanın gelişime açık olduğunu da kaydeden Doç. Dr. Çelik, "Yani bir çocuğun öğrendiği gibi öğrenen, sürekli kendini geliştiren daha mükemmele giden bir uygulama. Yapay zeka uygulamasını geliştirdiğimizde doğruluk oranı yüzde 70'lerdeyken zamanla bu yüzde 90'lara kadar çıkıyor. Yani tümörü doğru evrelemesi gittikçe artıyor. Çalışmamız da halen sürüyor. Ve geliştirdiğimiz bu makine, yapay zeka algoritması da giderek mükemmelliğe doğru gidiyor. Bu çalışmamızı saygın bir dergide de çok yakın bir zamanda yayınlandı. Uluslararası bir dergide de bilimsel bir yayın olarak kabul edildi. Biz artık bilgisayara uygulayacağımız, indireceğimiz belki ileride cep telefonuna indireceğimiz bir uygulamayla çekilen görüntülerimizi de yorumlatabileceğiz yapay zekaya. Tümörümüzün kaçıncı evrede olduğunu, derinliğini bize söyleyebilecek. Böyle bu uygulama, böyle bir yazılım programı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızla beraber bilgisayar birimlerinden, burada çalışan insanlarla beraber geliştirdik. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Zamanla daha mükemmele gideceğini ve bilim dünyasına artı, Van'a bir katkı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2023-08-31 11:17:32