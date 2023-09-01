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        Van'da 'torbacı' operasyonunda 21 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:46
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        Van'da 'torbacı' operasyonunda 21 gözaltı
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        Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 25-31 Ağustos tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 29,76 gram esrar, 8,24 gram metamfetamin, 3,01 gram sentetik kannabinoid ve 4 sentetik hap ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek'ten 6, 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından 15 olmak üzere 21 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

        2023-09-01 10:44:25

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