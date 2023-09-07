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        Van'da evlat eylemine katılan anne: Gözlerim yolda, oğlumu istiyorum

        VAN'daçocuklarıdağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 65'inci hafta da devam etti. Eyleme katılan Gülser Alkan, "Oğlum, 8 yıl önce kandırılarak dağa götürüldü. Gözlerim yolda, oğlumu istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:31 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:32
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        Van'da evlat eylemine katılan anne: Gözlerim yolda, oğlumu istiyorum
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        Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak2ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK ve HDP aleyhinde slogan attı.

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