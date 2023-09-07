Van-İran sınır hattında yapılan duvarın 140 kilometresi tamamlandı YASAdışıkaçak geçişlerin engellenmesi için 2 yıl önce Van-İran sınır hattında planlanan 295 kilometrelik beton duvarın 140 kilometresi tamamlanırken, Başkale-İran sınır hattındaki çalışmalar da sürüyor. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ediyor. Kaçak geçişlerin engellenmesi için 2021'de, Van-İran sınır hattındaki 295 kilometrelik bölümdeki çalışmalarda, Çaldıran ve Özalp ilçeleri sınırlarındaki 180 kilometrelik beton duvarın 140 kilometrelik kısmı tamamlandı. Geriye kalan 40 kilometrelik duvar örme çalışmaları ise sürüyor.

BÖLGE MAYINLARDAN DA TEMİZLENİYOR