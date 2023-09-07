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        Van-İran sınır hattında yapılan duvarın 140 kilometresi tamamlandı

        YASAdışıkaçak geçişlerin engellenmesi için 2 yıl önce Van-İran sınır hattında planlanan 295 kilometrelik beton duvarın 140 kilometresi tamamlanırken, Başkale-İran sınır hattındaki çalışmalar da sürüyor. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:46
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        Van-İran sınır hattında yapılan duvarın 140 kilometresi tamamlandı
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        Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ediyor. Kaçak geçişlerin engellenmesi için 2021'de, Van-İran sınır hattındaki 295 kilometrelik bölümdeki çalışmalarda, Çaldıran ve Özalp ilçeleri sınırlarındaki 180 kilometrelik beton duvarın 140 kilometrelik kısmı tamamlandı. Geriye kalan 40 kilometrelik duvar örme çalışmaları ise sürüyor.

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