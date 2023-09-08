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        İran´daki Urmiye Gölü kurudu, tuz taşınımı Türkiye'yi de etkileyecek

        İRAN'daki,dünyanın2'nci büyük tuz gölü olarak bilinen Urmiye Gölü'nün neredeyse tamamı kururken, tuzların rüzgarla taşınmasının İran'ın yanı sıra Türkiye'yi de etkiyeceği belirtildi. Tuz taşınımı nedeniyle tarım alanlarının verimsizleşeceğini ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi´nden (YYÜ) Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "O gölün ortadan kalkması, o bölgedeki o tuzların bir çöl haline dönüşmesi ve bu çöl haline dönüşen tuz birikintilerinin yüzlerce, hatta binlerce kilometre öteye rüzgarla taşınmasına neden olacak. O rüzgarla taşınan bütün alanlarımız doğal olarak o tuzdan etkilenecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:21
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        İran´daki Urmiye Gölü kurudu, tuz taşınımı Türkiye'yi de etkileyecek
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        Küresel İklim değişikliğine bağlı olarak azalan yağışlar, artan buharlaşma ve uygulanan yanlış politikalar, dünyanın 2'nci büyük tuz gölü olan Urmiye Gölü'nün önce alan kaybetmesine ardından da büyük ölçüde kurumasına neden oldu. Gölün tekrar eski haline gelmesi için İran hükümeti tarafından gerekli çalışmalar yapılsa da kurumaya engel olunamadı. Yaklaşık 5 bin 200 kilometrekarelik gölün kurumasıyla birlikte dev tuz birikintileri oluştu.

        'TUZLANMAYLA BİRLİKTE BİR VERİMSİZLİK OLACAK´

        YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaeddinoğlu, havzadaki tuzun rüzgarla bölgeye dağılmaya başladığına dikkat çekti. Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "O tuzun gittiği her bölgede tuzlanmayla birlikte artık bir verimsizlik olacak. Yani o bölgedeki verimli toprakların yok olmasına neden oluyor. Tabi ki göl bir ekosistem. O gölün ortadan kalkması, o bölgedeki o tuzların bir çöl haline dönüşmesi ve bu çöl haline dönüşen tuz birikintilerinin yüzlerce, hatta binlerce kilometre öteye rüzgarla taşınmasına neden olacak. Bizim o rüzgarla taşınan bütün alanlarımız doğal olarak o tuzdan etkilenecek. Tarımsal alanların verimsizliğine neden olacak" dedi.

        TÜRKİYE´Yİ DE ETKİLEYECEK

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