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        Bakan Tekin: Van'da 2002 yılına göre derslik ve öğretmen sayısı 3'e katlandı(2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:12
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        Bakan Tekin: Van'da 2002 yılına göre derslik ve öğretmen sayısı 3'e katlandı(2)
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        KORONUNSESLENDİRDİĞİŞARKILARA EŞLİK ETTİ

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'da seminerde olan öğretmenlerle bir parkta bir araya gelip sohbet etti. Cuma namazını Tuşba ilçesindeki Hüsrev Paşa Camii'nde kılan Bakan Tekin, daha sonra Edremit ilçesindeki Uygulama Oteline geçerek öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Güzel Sanatlar Lisesi koro ekibinin 'Türkülerin Hikayesi' isimli mini konserini izledi. Bakan Tekin, koronun seslendirdiği şarkılara da zaman zaman eşlik etti.

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