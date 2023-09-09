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        Kirliliğe dikkat çekmek için Van Gölü'ne dalış yapıp, su altında resim çizdi

        RESSAMÇağdaşİlim, kirliliğe ve korunmasına dikkat çekmek amacıyla Van Gölü´ne dalış yapıp, su altında resim çizdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:56 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:57
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        Kirliliğe dikkat çekmek için Van Gölü'ne dalış yapıp, su altında resim çizdi
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        Ressam Çağdaş İlim, Edremit Belediyesi´nin düzenlediği organizasyon kapsamında Van´a geldi. Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Edremit Kent Meydanı'nda yapıldı. Çağdaş İlim, göldeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan İnci kefali, Mercan balığı ve mikrobiyalitleri, su altında çizen İlim, bu resimlerle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. İlim, Türkiye´nin pek çok noktasında ve Kızıldeniz'de dalışlar yaparak resim çizdiğini, Edremit Belediyesi´nin davetiyle de Van Gölü'nün korunması ve kirliliğine dikkat çekmek için geldiğini söyledi.

        Van´a gelmekten mutluluk duyduğunu belirten İlim, "Türkiye´de su altında resim yapan ilk Türk kadınıyım, dünyada ise 3´üncü ressamım. Sodalı suda ilk deneyimimdi. Renkler o yüzden biraz silik çıktı. Görüş alanının kısıtlı olmasına rağmen güzeldi. İnci kefali, mercan balığı ve mikrobiyalitleri çizmeye çalıştım, güzel bir etkinlik oldu. Desteklerinden dolayı başta Edremit Belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

        `SODALI SUDA İLK KEZ DENENEN BİR ÇALIŞMA OLDU´

        Dalış Eğitmeni Kadir Erenkinci ise güzel bir çalışmanın olduğunu belirterek, "Sodalı suda ilk kez denenen bir çalışma oldu. Van Gölü bizim gölümüz. İnsanların duyarlılığını tekrar tekrar arttırmamız gerekiyor. Belediyemizin bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Hocamızı buraya davet ederek bir kez daha göstermiş oldular. Hocamıza ve Edremit Belediyemize teşekkür ediyorum. İnsanları Van Gölü´nü gezmeye dalış yapmaya davet ediyoruz" dedi.

        'BİZE TEMİZ BİR MİRAS KALAN VAN GÖLÜ´NÜ KORUYACAĞIZ'

        Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise "Bugün Van Gölü´nün sodalı suyuna dalış yapan Çağdaş İlim Hocamız, inci kefali ve mercan balıklarını çizdi. Emekleri için Çağdaş İlim Hocaya teşekkür ediyorum. Yüz binlerce tarihi olan ve bize temiz bir şekilde miras olarak kalan Van Gölü´nü inşallah koruyacağız. Biz de yeri geldikçe farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Yine bir süre önce özellikle Van Gölü´nün korunması ile sit alanına alınması koruma imar planı yapılması ile ilgili çalışmalar başladı. Bu vesileyle de Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye de himayelerine almalarından ve bu çalışmayı yürütmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Edremit Belediyesi olarak sıfır atık ve Van Gölü koruma çalışmalarımı sürüyor" diye konuştu.

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