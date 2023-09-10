Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 11'inci ayin
VANGölü'ndekiAkdamar Adası'nda bulunan, 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 11'inci ayin yapıldı. Yılda bir kez yapılan ayine yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaparken, ayini Rahip Hovagim Seropyan yönetti.
Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010'da, 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. En son 2014'te yapılan, sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl sonra 2017'de 6'ncı ayin gerçekleştirildi.