Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 11'inci ayin VANGölü'ndekiAkdamar Adası'nda bulunan, 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 11'inci ayin yapıldı. Yılda bir kez yapılan ayine yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaparken, ayini Rahip Hovagim Seropyan yönetti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.09.2023 - 11:35 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:36 facebook

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