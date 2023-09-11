Van'da 4 organizatör tutuklandı, 17 metruk ev yıkıldı
VAN'da,polisingöçmen kaçakçılığına yönelik son bir haftada düzenlediği 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 organizatörden 4'ü tutuklandı. Göçmen kaçakçılarının saklanması için kullanılan 11 metruk ev de yıkıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik, 4-10 Eylül tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Eminyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.