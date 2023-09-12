Bakan Göktaş: 'Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını, herkese göstermeliyiz (2)

BAKANGÖKTAŞ,100 AİLE DESTEK MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'ın 13 ilçesinde 100 Aile Destek Merkezi´nin açılışını yaptı. Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'ndeki açılışta açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak kadınlarla ilgili hizmetlerimizin temel amacı, kadınların güçlendirilmesi, kadının toplum içinde statüsünün iyileştirilmesidir. Toplumsal hayatta kadınların hak ettikleri refah seviyelerine ulaşmalarını sağlamak bizim temel görevlerimizden. Sosyal kalkınma ve toplumsal adaleti tam anlamıyla gerçekleştirmek, ancak kadınlar hayatın her alanında güçlü olursa mümkündür" dedi.

610 AİLE DESTEK MERKEZİ İÇİN 1,3 MİLYAR LİRALIK KAYNAK