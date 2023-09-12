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        Bakan Göktaş: 'Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını, herkese göstermeliyiz (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:59 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:00
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        Bakan Göktaş: 'Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını, herkese göstermeliyiz (3)
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        TEMELATMATÖRENİNE KATILDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edremit ilçesindeki Van Sosyal Hizmet Kampüsü temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, 2011 yılındaki depremden sonra Van'ın yeniden güçlenmesi için hükümet olarak çok çaba sarf ettiklerini ve o çalışmaların meyvesini verdiğini, kentin refah düzeyinin yükseldiğini söyledi. Bakanlık olarak vatandaşların kendilerine ulaşmasını beklemeden ihtiyaçlarının tespit edildiğini ve hızla harekete geçildiğini de anlatan Bakan Göktaş şöyle konuştu:

        "Hizmetlerimizi toplumun bütün kesimlerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda dezavantajlı gruplar için yeni hizmet modelleri belirliyoruz. Özel bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı bireylerin bakımlarını, sadece ailelerinin sorumluluğuna bırakmıyoruz. Bu sosyal hizmet şehri de o yüzden çok kıymetli. Engelleri ortadan kaldırmaya yönelik birtakım çalışmalar yürütülecek. Onların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik birtakım çalışmalar yürütülecek. Evde bakım hizmetlerimiz ve gerekli durumlarda maddi desteklerimiz ile her zaman vatandaşlarımızın yanındayız."

        Bugün Van için önemli bir yapının temellerini attıklarını belirten Bakan Göktaş, "Van Sosyal Hizmet Kampüsümüz, toplam 67 bin 961 metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. Bunun içerisinde aktif yaşam merkezi, bakım ve rehabilitasyon idari binası, Çocuk Evleri ve spor kompleksleri, konaklama binaları gibi bölümler yer alıyor. 3 bin 900 metrekarelik bir yapı olarak planlandı. Merkez içerisinde konferans salonu, fizik tedavi odası, oyun odaları gibi pek çok imkanları da barındıracak. Elbette çocuklarımızı da unutmadık, bu güzel sosyal hizmet şehrimizde. Onlar için de etkinlik alanlarına yer verdik. Çünkü mutlu çocuklar, mutlu anneler, mutlu aileleri inşa etmek için her bireyi düşünerek oluşturulan bir kampüs burası. Çocuk Evlerimizin dışında müstakil bir spor alanı da olacak. Yüzme havuzu da mevcut olacak. Bütün detaylarıyla tasarlanan bu Sosyal Hizmet Kampüsümüzün bütün vatandaşlarımıza yeni bir nefes olacağına inanıyorum. Çok çeşitli faaliyet alanlarını kapsayan kampüsümüzde ağırladığımız misafirlerimiz için özel bir yaşam alanı sunuyoruz. Yapımına başlanan Sosyal Hizmet Kampüsümüzün Vanlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. 

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