Düğün konvoyunun önünü keserek damatla tavla oynayıp, bahşiş aldılar

Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi'nde Nurgül (23) ve Ali Toğay (27) çiftinin düğününde, gelin alındıktan sonra konvoy, sahil yoluna çıktı. Bu sırada damadın bir grup arkadaşı, tavla masası kurup, yolu kesti. Konvoydaki düğün sahipleri, tavla oynayan gençleri, yolu açmaları için iknaya çalıştı. Ancak arkadaşları, damadı araçtan indirip önce onunla tavla oynadı, ardından bahşişlerini alıp masayı kaldırarak konvoyun geçişine izin verdi.

'GÜZEL BİR ANI OLDU'