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        Düğün konvoyunun önünü keserek damatla tavla oynayıp, bahşiş aldılar

        VAN'da, Nurgül(23)AliToğay (27) çiftinin düğününe giden konvoyu durduran damadın arkadaşları, yola masa kurup tavla oynadı. Damadı da araçtan indirip tavla oynatan arkadaşları, bahşişlerini aldıktan sonra konvoyun yolunu açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:20
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        Düğün konvoyunun önünü keserek damatla tavla oynayıp, bahşiş aldılar
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        Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi'nde Nurgül (23) ve Ali Toğay (27) çiftinin düğününde, gelin alındıktan sonra konvoy, sahil yoluna çıktı. Bu sırada damadın bir grup arkadaşı, tavla masası kurup, yolu kesti. Konvoydaki düğün sahipleri, tavla oynayan gençleri, yolu açmaları için iknaya çalıştı. Ancak arkadaşları, damadı araçtan indirip önce onunla tavla oynadı, ardından bahşişlerini alıp masayı kaldırarak konvoyun geçişine izin verdi.

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