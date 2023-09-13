Düğün konvoyunun önünü keserek damatla tavla oynayıp, bahşiş aldılar
VAN'da, Nurgül(23)AliToğay (27) çiftinin düğününe giden konvoyu durduran damadın arkadaşları, yola masa kurup tavla oynadı. Damadı da araçtan indirip tavla oynatan arkadaşları, bahşişlerini aldıktan sonra konvoyun yolunu açtı.
Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi'nde Nurgül (23) ve Ali Toğay (27) çiftinin düğününde, gelin alındıktan sonra konvoy, sahil yoluna çıktı. Bu sırada damadın bir grup arkadaşı, tavla masası kurup, yolu kesti. Konvoydaki düğün sahipleri, tavla oynayan gençleri, yolu açmaları için iknaya çalıştı. Ancak arkadaşları, damadı araçtan indirip önce onunla tavla oynadı, ardından bahşişlerini alıp masayı kaldırarak konvoyun geçişine izin verdi.
'GÜZEL BİR ANI OLDU'