Hakkari'de bulunan ayı düşen kaya parçalarıyla değil, ateşli silahla yaralanmış HAKKARİ'dedağdankopan kaya parçaları nedeniyle yaralandığı düşünülüp, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilen ayının ateşli silahla vurulduğunu belirten Prof. Dr. Lokman Aslan, "Ateşli silahla atılan mermi, hayati organa isabet etmiş. Şu an itibarıyla verdiğimiz serum ve ilaçlar ile hayati tehlikesini atlatmak üzeredir. Ama felç tablosu hala devam etmekte" dedi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kazan Vadisi'ndeki yolda yaralı bir erkek ayıyı fark etti. Dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle yaralandığı düşünülen ayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bölgeye gelip, ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra 3 yaşındaki ayıyı Van'a sevk etti. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen ayı, burada tedavi altına alındı. Burada ayının ateşli silah ile vurulduğunu belirlendi.

'TEDAVİSİNE DEVAM ETMEKTEYİZ'

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "İlk muayenelerimizi, ilk ilaçlarımızı, ilk kontrollerimizi yaptık ve kendisine bir yol oluşturarak, tedavisine devam etmekteyiz. Tedavi edip, sonucunda Doğa Koruma Milli Parklar ile bir karar verip, göndereceğiz. Her ateşli silah yaralanmasında, hayati tehlike olur. Çünkü ateşli silahla atılan mermi, hayati organa isabet etmiş. Felç tablosunu çözebilirsek ayı yaşamını devam ettirir. Şu an itibarıyla verdiğimiz serum ve ilaçlar ile hayati tehlikesini atlatmak üzeredir. Ama felç tablosu hala devam etmekte" dedi.

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