Van'da gösteri ve yürüyüşlere 2 günlük yasaklama VAN'da resmi kutlama ve etkinlikler dışında gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 2 gün yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 16/17 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: