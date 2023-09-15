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        Van'da gösteri ve yürüyüşlere 2 günlük yasaklama

        VAN'da resmi kutlama ve etkinlikler dışında gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 2 gün yasak getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 17:34 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:34
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        Van'da gösteri ve yürüyüşlere 2 günlük yasaklama
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        Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 16/17 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

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