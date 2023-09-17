Van Gölü çekilince tarihi kale ortaya çıktı VAN'ınErcişilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde gölün çekilmesiyle Urartu Krallığı tarafından inşa edilen tarihi kale ve kalıntıları ortaya çıktı. Bölgeye bir grup arkadaşıyla giden araştırmacı- gazeteci Nihat Çavuşoğlu, gölde yaklaşık 6 kilometre çekilme yaşandığını belirterek, "Urartu Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kale, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de onarımı yapılarak kullanılıyordu. Çekilme ile birlikte bu kale de günyüzüne çıktı. Biz daha önce tekneyle geldiğimiz bu bölgeye, şimdi araçla gelip kaleyi fotoğrafladık" dedi.

VAN'ınErcişilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde gölün çekilmesiyle Urartu Krallığı tarafından inşa edilen tarihi kale ve kalıntıları ortaya çıktı. Bölgeye bir grup arkadaşıyla giden araştırmacı- gazeteci Nihat Çavuşoğlu, gölde yaklaşık 6 kilometre çekilme yaşandığını belirterek, "Urartu Krallığı zamanında Van Gölü kıyısında inşa edilen kale, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de onarımı yapılarak kullanılıyordu. Çekilme ile birlikte bu kale de günyüzüne çıktı. Biz daha önce tekneyle geldiğimiz bu bölgeye, şimdi araçla gelip kaleyi fotoğrafladık" dedi.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde, bölgede yaşanan kuraklıkla Van Gölü'nde 6 kilometreyi geçen çekilme meydana gelmesiyle su altında kalan tarihi Erciş Kalesi'ni gün yüzüne çıktı. Urartu Krallığı zamanında Van Gölü sahilinde inşa edilen ve Osmanlı döneminde de onarımdan geçirilerek kullanılan kaledeki kalıntılar su altında varlığını koruyor.

Gölün çekilmesiyle ortaya çıkan kaleyi fotoğraflayan araştırmacı-gazeteci Nihat Çavuşoğlu, yaşanan kuraklık nedeniyle tarihi Erciş Kalesi'nin ortaya çıktığını söyledi. Daha önce fotoğraf çekmek için teknelerle bölgeye geldiğini, ancak suların 6 kilometre çekilmesiyle aynı bölgeye araçla gelip, kaleyi fotoğrafladığını anlatan Çavuşoğlu," Yaklaşık 40 yıldır ilçede gazetecilik yapıyorum. 1990'lı yıllarda Van Gölü'nün yükselmesiyle birlikte tarihi Erciş Kalesi sular altında kaldı. O dönem de bizler de kaleyi fotoğraflamak için sık sık teknelerde buraya geliyorduk. Şimdi de bazı fotoğraf tutkunları ile birlikte araçla bölgeye geldik. Kaleyi fotoğraflayıp, tarihi hakkında arkadaşları bilgilendirdim. Bu kalenin bin yıllık bir tarihe sahip olduğu söyleniyor. 30 yıl önce buraya geldiğimde bu kale gölün ortasındaydı, şimdi tamamen günyüzüne çıktı" ifadelerini kullandı.