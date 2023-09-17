Van'da göçmenlerin taşındığı midibüs kaza yaptı: 5 ölü, 21 yaralı (2)

VALİLİK: KAZADA5GÖÇMEN ÖLDÜ, 30 KİŞİ DE YARALANDI

Van'da, İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan ve güvenlik görevlileri nezaretinde Gaziantep'e götürülen kaçak göçmenlerin içinde olduğu midibüs, virajda şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kaza ile ilgili, Van Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada 7 polis, 2 şoför ve 26 kaçak göçmen olmak üzere toplam 35 kişinin yaralandığını ve bu yaralılardan 5 göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralılardan 16'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 12'si Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındığı, 2 göçmenin ise ayakta tedavi olduğu belirtildi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Ömer Faruk Kara, hastaneye 1'i şoför 5'i polis toplam 16 kişinin geldiğini söyledi. Kara, "Kaza 03.00'te Kurubaş mevkisinde gerçekleşti. Hastanemize gelen bir göçmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Şu anda hastanemizde 4 yaralının tedavileri yatarak devam etmektedir. Geri kalan yaralılarımız 11 yaralı ayakta tedavi edilip taburcu edildi. Bir göçmen de öldü. Hepsine geçmiş olsun diyorum" dedi.