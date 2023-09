Van'da göçmenlerin taşındığı midibüs kaza yaptı: 5 ölü, 21 yaralı (3)

VALİVEGÖÇ İDARESİ BAŞKANINDAN YARALILARA ZİYARET

İçişlera Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile birlikte Yüzüncü Yıl Üniversitesi(YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan kaçak göçmen ve yaralı polis memurlarını ziyaret edip sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı.

Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, 2'si polis memuru 12 kişinin hastaneye geldiğini, bunlardan 2 göçmenin hayatını kaybettiğini söyledi.

Prof. Dr. Karaman, "Maalesef bu sabah üzücü olaydan sonra tıp fakültesi hastanemize başvuran yaralı göçmenlerden 2'si yapılan müdahalelerde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geriye kalan 10 düzensiz göçmenden 2'si polis memuru. Bir polis memurumuz bugün için akciğer yaralanmasından dolayı ameliyata alındı. Şu an hayati tehlikesi yok. Tedavisi devam ediyor. Diğer polis memurumuz da yarın ameliyata alınacak. Onun da vücudunda kırıklar var. Hali hazırda bu polis memurumuz da şu an tehlikesi yok. Geriye kalan 8 düzensiz göçmenden 5'i ilk tedavileri ve müdahaleleri yapıldıktan sonra şifaen taburcu oldular. Hastanemizdeki 3 düzensiz göçmenin ise tedavileri devam ediyor. Bu yaralılarımızın da şu an hayati tehlikesi yok" dedi.