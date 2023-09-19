Ateşli silahla vurulan bozayı ömür boyu felç kalacak HAKKARİ'de,ateşli silahla vurulan bozayının tedavisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürüyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Ayımızı tekrar doğaya döndürme imkanımız yok çünkü felç durumu uzun süre tedavi edilecek. Bu ayı da ömür boyu felç kalacak. Biz de yaşadığı sürece misafir etme kararımızı aldık" dedi.

HAKKARİ'de,ateşli silahla vurulan bozayının tedavisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürüyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Ayımızı tekrar doğaya döndürme imkanımız yok çünkü felç durumu uzun süre tedavi edilecek. Bu ayı da ömür boyu felç kalacak. Biz de yaşadığı sürece misafir etme kararımızı aldık" dedi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, 12 Eylül'de Hakkari'nin Çukurca ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kazan Vadisi'ndeki yolda yaralı erkek bozayıyı fark etti. Dağdan kopan kaya parçalarıyla yaralandığı düşünülen ayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bölgeye gelip, ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra 3 yaşındaki ayıyı Van'a sevk etti. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen ayı, tedaviye alındı. Ateşli silahla vurulduğu belirlenen ayının merkezdeki tedavisine devam ediliyor.

'DOĞAYA DÖNDÜRME İMKANIMIZ YOK'

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yapılan tedavilerle ayının hayati tehlikeyi atlattığını fakat felç durumunun sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Felç olayı uzun süre tedaviyi gerektiren bir olay. Bu yaban hayvanlarında istemediğimiz bir olay. Çünkü yaban hayvanları genellikle doğaya döndürülmek üzere, doğada yaşaması için doğadaki ekolojik dengede görevini yapması için var olan hayvanlardır. Yaban hayvanı, hiç insanla temasa geçmemiş hayvana denir. Dolayısıyla bu ayımızı tekrar doğaya döndürme imkanımız yok. Çünkü uzun süre tedavi edilecek. 8 ay, 1 yıl, bazen de ömür boyu felç olarak kalır. Bu ayı da ömür boyu felç kalacak. Merkezimizde amacımız bütün yaban hayvanlarını en kısa zamanda habitatına döndürmek. Eğer habitatına döndüremiyorsak, diyelim ki kuşun kanadı kırıldı, habitatına dönemeyecek, uçamayacak. Biz onları uzun süre merkezimizde misafir etmekteyiz. Bu ayımızı da uzun süre refahını sağlayarak, uzun süre bakımını yapıp tedavi edeceğiz, misafir edeceğiz. Tam arkadan, göğsünden, arka tarafı sinirin kopmasına bağlı olarak felç tablosu var ve bu tedaviye olumlu sonuç vermez. Ömür boyu felç olarak kalır. Yaşayabildiği kadar refah seviyesini de sağlayıp, yaşadığı sürece de misafir etme kararımızı aldık."