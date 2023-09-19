Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Ateşli silahla vurulan bozayı ömür boyu felç kalacak

        HAKKARİ'de,ateşli silahla vurulan bozayının tedavisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürüyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Ayımızı tekrar doğaya döndürme imkanımız yok çünkü felç durumu uzun süre tedavi edilecek. Bu ayı da ömür boyu felç kalacak. Biz de yaşadığı sürece misafir etme kararımızı aldık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ateşli silahla vurulan bozayı ömür boyu felç kalacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'de,ateşli silahla vurulan bozayının tedavisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürüyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Ayımızı tekrar doğaya döndürme imkanımız yok çünkü felç durumu uzun süre tedavi edilecek. Bu ayı da ömür boyu felç kalacak. Biz de yaşadığı sürece misafir etme kararımızı aldık" dedi.

        Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, 12 Eylül'de Hakkari'nin Çukurca ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kazan Vadisi'ndeki yolda yaralı erkek bozayıyı fark etti. Dağdan kopan kaya parçalarıyla yaralandığı düşünülen ayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bölgeye gelip, ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra 3 yaşındaki ayıyı Van'a sevk etti. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen ayı, tedaviye alındı. Ateşli silahla vurulduğu belirlenen ayının merkezdeki tedavisine devam ediliyor.

        'DOĞAYA DÖNDÜRME İMKANIMIZ YOK'

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yapılan tedavilerle ayının hayati tehlikeyi atlattığını fakat felç durumunun sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

        "Felç olayı uzun süre tedaviyi gerektiren bir olay. Bu yaban hayvanlarında istemediğimiz bir olay. Çünkü yaban hayvanları genellikle doğaya döndürülmek üzere, doğada yaşaması için doğadaki ekolojik dengede görevini yapması için var olan hayvanlardır. Yaban hayvanı, hiç insanla temasa geçmemiş hayvana denir. Dolayısıyla bu ayımızı tekrar doğaya döndürme imkanımız yok. Çünkü uzun süre tedavi edilecek. 8 ay, 1 yıl, bazen de ömür boyu felç olarak kalır. Bu ayı da ömür boyu felç kalacak. Merkezimizde amacımız bütün yaban hayvanlarını en kısa zamanda habitatına döndürmek. Eğer habitatına döndüremiyorsak, diyelim ki kuşun kanadı kırıldı, habitatına dönemeyecek, uçamayacak. Biz onları uzun süre merkezimizde misafir etmekteyiz. Bu ayımızı da uzun süre refahını sağlayarak, uzun süre bakımını yapıp tedavi edeceğiz, misafir edeceğiz. Tam arkadan, göğsünden, arka tarafı sinirin kopmasına bağlı olarak felç tablosu var ve bu tedaviye olumlu sonuç vermez. Ömür boyu felç olarak kalır. Yaşayabildiği kadar refah seviyesini de sağlayıp, yaşadığı sürece de misafir etme kararımızı aldık."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de yaralı bulunan ayının tedavisi sürüyor
        Hakkari'de yaralı bulunan ayının tedavisi sürüyor
        Başkale'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Başkale'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Cep telefonuyla konuşmak için tepeye tırmanıyorlar
        Cep telefonuyla konuşmak için tepeye tırmanıyorlar
        Pembe kıyafetli kadınlar 2 bin 800 rakımlı yaylada bal hasadına başladı
        Pembe kıyafetli kadınlar 2 bin 800 rakımlı yaylada bal hasadına başladı
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Hoşap Kalesi'ndeki restorasyon çalış...
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Hoşap Kalesi'ndeki restorasyon çalış...
        Van'da bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi edilip doğaya salınacak
        Van'da bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedavi edilip doğaya salınacak