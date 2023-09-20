Van'da peynir bidonu ve valizde 267 sikke ele geçirildi; 2 gözaltı VAN'ınErciş ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta, peynir bidonu ve valizde tarihi eser olduğu değerlendirilen 267 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ınErciş ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta, peynir bidonu ve valizde tarihi eser olduğu değerlendirilen 267 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında Van-Ağrı kara yolu üzerinde takibe alınan şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, peynir bidonu içerisinde saklanmış, tarihi eser olduğu değerlendirilen altın renginde 265 sikke, valizde ise 2 sikke ele geçirildi. Sikkeler Van Müze Müdürlüğüne teslim edilidi. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü.