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        Van'da HDP önündeki eyleme katılan anne: Evladımı istiyorum

        VAN'daçocuklarıdağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 66'ncı hafta da devam etti. Eyleme katılan Nazlı Sancar, yürekleri ile PKK ve HDP'ye karşı bir mücadele yürüttüklerini belirterek, "Biz silahla onlarla mücadele etmiyoruz. Bu annelerin yüreği PKK ve HDP'ye yeterlidir. Hakkım olan evladımı istiyorum. Evladın tarifi yoktur. Kendi çocuklarını özel okullarda, Avrupa'da okutuyorlar. Piknik, deniz ve her yere götürüyorlar. Bizim çocuklarımızı da dağlarda öldürtüyorlar. Mücadelemizle HDP'yi bitirmişiz, bitirmeye de devam edeceğiz. Kızım Şerima beni görüyorsan, duyuyorsan gel devlet güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:27 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:30
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        Van'da HDP önündeki eyleme katılan anne: Evladımı istiyorum
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        VAN'daçocuklarıdağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 66'ncı hafta da devam etti. Eyleme katılan Nazlı Sancar, yürekleri ile PKK ve HDP'ye karşı bir mücadele yürüttüklerini belirterek, "Biz silahla onlarla mücadele etmiyoruz. Bu annelerin yüreği PKK ve HDP'ye yeterlidir. Hakkım olan evladımı istiyorum. Evladın tarifi yoktur. Kendi çocuklarını özel okullarda, Avrupa'da okutuyorlar. Piknik, deniz ve her yere götürüyorlar. Bizim çocuklarımızı da dağlarda öldürtüyorlar. Mücadelemizle HDP'yi bitirmişiz, bitirmeye de devam edeceğiz. Kızım Şerima beni görüyorsan, duyuyorsan gel devlet güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil" dedi.

        Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokakta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. 66'ncı haftada da eylemlerini sürdüren aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK ve HDP aleyhinde slogan attı.

        `HDP VE PKK İLE MÜCADELE EDECEĞİM´

        Eyleme kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, "Anneler olarak yüreğimizle onlarla savaşıyoruz. Silahla onlarla mücadele etmiyoruz. Bu annelerin yüreği PKK ve HDP'ye yeterlidir. Mücadelemizle HDP'yi bitirmişiz. HDP bitmeyene kadar bu kapıdan ayrılmayacağız. Kanımızın son damlasına kadar HDP ve PKK ile mücadele edeceğim. Çünkü benim evladımı benden çalmışlar. Şerimamı, ciğerimi benden koparmışlar. 2 yıldır HDP önünde, 12 yıldır da bir anne olarak mücadele ediyorum. Hakkım olan evladımı istiyorum. Evladın tarifi yoktur. Kendi çocuklarını özel okullarda, Avrupa'da okutuyorlar. Piknik, deniz ve her yere götürüyorlar. Bizim çocuklarımızı da dağlarda öldürtüyorlar. Aileler olarak ya zafer ya ölüm diyoruz. Kızım Şerimamı eğer beni duyuyorsan, görüyorsan gel devle güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil. Kızım senin baban cezaevinde bir sürü hediyelik eşya sana yapıp göndermiş. Ama sen yoksun. O eşyaları sen geleceksin diye saklamışım" dedi.

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