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        Van'da uyuşturucu operasyonlarına 19 gözaltı

        VAN'dapolisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:34 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:35
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarına 19 gözaltı
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        VAN'dapolisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15- 21 Eylül tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 680,4 gram esrar, 11.72 gram eroin, 14,8 gram metamfetamin, 8,6 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

        'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan 1, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 18 olmak üzere 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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