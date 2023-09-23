Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Gölü sahilinde yamaç paraşütü ve paramotor şampiyonası

        VAN´dadüzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ile Paramotor Şampiyonası yarışları Ayanıs sahilinde başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 17:55 Güncelleme: 23.09.2023 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Gölü sahilinde yamaç paraşütü ve paramotor şampiyonası
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN´dadüzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ile Paramotor Şampiyonası yarışları Ayanıs sahilinde başladı.

        Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımı ve yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşmak amacıyla Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun iş birliğiyle, 23- 24 Eylül tarihlerini kapsayan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ve Paramotor Şampiyonası, Van Gölü kıyısındaki Ayanıs Mahallesi'nde, saat 08.00'de sporcuların antrenmanlarıyla başladı. Yarışlar için, Türkiye´nin farklı illerinden 67 sporcu geldi. Şampiyonanın ilk gününde sporcular, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde en iyi performansı sergilemek için mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan o anlarda vatandaşlar, sporculara alkışla destek verdi.

        Van´ın hava sporları yapmaya çok elverişli bir kent olduğunu söyleyen sporcu Ernur Kertiş, "Şampiyonaya İzmir´den katılıyorum. Van güzel bir kent ve burada olmak Van Gölü ve Süphan Dağı'na karşı uçmak beni inanılmaz mutlu etti. Umarım bu yarışmalar hep devam eder ve dünyanın her yerinden sporcular Van´a gelerek bu yamaçlarda uçar. Etkinlikte emeği gecen Van Büyükşehir Belediyesi´ne, tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ile Paramotor Şampiyonası 24 Eylül saat 12.00'de Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı´nın katılımıyla, dereceye giren sporcuların madalya töreni ile son bulacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi

        Benzer Haberler

        Van'da Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası devam ediyor
        Van'da Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası devam ediyor
        Van'da "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" programı düzenlendi
        Van'da "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" programı düzenlendi
        Van'da düzenlenen Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası antrenman u...
        Van'da düzenlenen Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası antrenman u...
        Van Büyükşehir Belediyesi sahil yolundaki çalışmaları devam ediyor
        Van Büyükşehir Belediyesi sahil yolundaki çalışmaları devam ediyor
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görev...
        Çalıştığı hastanenin duvarlarını resimlerle süsleyen engelli temizlik görev...
        Van'da "torbacı" operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da "torbacı" operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı