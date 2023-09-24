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        Down sendromlu Faruk'un askerlik hayali gerçek oldu

        VAN'ınErcişilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Faruk Büyüktepe'nin (25) asker olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, askerlik görevini tamamlayan genç için eğlence düzenleyip, jandarmanın hizmet anısı plaketi verildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:25
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        Down sendromlu Faruk'un askerlik hayali gerçek oldu
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        VAN'ınErcişilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Faruk Büyüktepe'nin (25) asker olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, askerlik görevini tamamlayan genç için eğlence düzenleyip, jandarmanın hizmet anısı plaketi verildi. 

        Erciş ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Faruk Büyüktepe'nin Çaldıran Komando Taburunda görev yapan ağabeyi Jandarma Uzman Çavuş Ömer Büyüktepe, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak, hayali jandarma olmak olan kardeşinin 1 günlüğüne askerlik yapmasını talep etti. Talebin kabul edilmesi üzerine 

        Büyüktepe evinden alınarak, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Büyüktepe, önce yemin etti, sonra komutanlarına tekmil verip, mevzide nöbet tutmaya başladı. Büyüktepe'nin nöbet tuttuğu mevzide şarkı söylemesi de asker arkadaşları tarafından ilgiyle izlendi. Jandarma, 1 günlük de olsa  askerlik hayalini gerçekleştiren Büyüktepe için eğlence programı düzenlenip, jandarmanın hizmet anısı plaketi verdi.

        'BİZE HEP ASKER GECESİ YAPIN DERDİ'

        6 çocuk babası ve 10 torunu olan baba Mücahit Büyüktepe, down sendromlu oğlu Faruk'un askerlik hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bize sürekli 'Bana asker gecesi yapın' derdi. Büyük oğlum uzman çavuş olduğu için hep onun gibi olmak isterdi. Biz de oğlumun hayalini gerçekleştirmek için Erciş Jandarma Komutanlığına talepte bulunduk. Talebimiz kabul edilince, bizi  jandarmaya götürdüler. Burada üniformasını giyip, yemin etti. Güzel bir gün geçirdiği için komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

        'ÇOK MUTLUYUM'

        Down sendromlu Faruk Büyüktepe ise "Bir günlük de olsa askerlik yaptığım için çok mutluyum. Bana silah verdiler, mevzide nöbet tuttum. Askerleri çok seviyorum. Benim bu hayalimi gerçekleştiren komutanlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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