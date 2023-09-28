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        Eskişehirli Şebnem öğretmen: Gerçek sevgiyi Van'daki çocuklarda tattım

        VAN'ınTuşba ilçesinin kırsal Şahgeldi Mahallesi´ndeki ilkokulda 3 yıldır görev yapan Eskişehirli öğretmen Şebnem Eren (25), meslektaşı Elif Kocademir ve okul müdürü Emre Yıldız (25) ile birlikte öğrencilere ders vermenin yanı sıra, okulun diğer işlerini de üstleniyor. Temizlik görevlisi ile temizlik yapan öğretmenler, ders saatleri dışında veli ziyaretlerinde bulunup, öğrencilerin durumlarıyla ilgili bilgi alıyor. Şebnem öğretmen, gerçek sevgiyi buradaki çocuklarda tattığını ve görev süresi boyunca da birçok güzel anı biriktirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:50 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:55
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        Eskişehirli Şebnem öğretmen: Gerçek sevgiyi Van'daki çocuklarda tattım
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        VAN'ınTuşba ilçesinin kırsal Şahgeldi Mahallesi´ndeki ilkokulda 3 yıldır görev yapan Eskişehirli öğretmen Şebnem Eren (25), meslektaşı Elif Kocademir ve okul müdürü Emre Yıldız (25) ile birlikte öğrencilere ders vermenin yanı sıra, okulun diğer işlerini de üstleniyor. Temizlik görevlisi ile temizlik yapan öğretmenler, ders saatleri dışında veli ziyaretlerinde bulunup, öğrencilerin durumlarıyla ilgili bilgi alıyor. Şebnem öğretmen, gerçek sevgiyi buradaki çocuklarda tattığını ve görev süresi boyunca da birçok güzel anı biriktirdiğini söyledi.

        Eskişehirli Şebnem Eren ile Bolulu Elif Kocademir, 3 yıl önce ilk görev yerleri olan Van'ın Tuşba ilçesinin kırsal Şahgeldi Mahallesi İlkokulu´na atandı. Yıllar önce kamu görevlilerinin gelip gelmeme konusunda ön yargıyla yaklaştığı kente severek gelen iki öğretmen, Vanlı okul müdürü Emre Yıldız ile birlikte 34 öğrenciye ders vermenin yanı sıra okulun diğer işlerini de üstleniyor. Temizlik görevlisi ile temizlik yapan öğretmenler, okul saatleri dışında veli ziyaretinde bulunup, öğrencilerin genel durumu ile ilgili bilgi alıyor. Azimleri ile dikkatleri üzerlerine çeken fedakar öğretmenler, öğrencilerle sosyal aktiviteleri de ihmal etmiyor.

        `ÖĞRENCİLERİMİZ KOŞARAK BİZE SARILIYOR'

        Öğrencileri için gecesini gündüzüne katan sınıf öğretmeni Şebnem Eren, ilk görev yeri olan Van'ı severek tercih ettiğini belirtti. Eren, "Hayatımda bu bölgeye hiç gelmemiştim. Görevim buna vesile oldu. Van'ı çok beğendim. Görev yaptığım kırsal mahalleyi de çok seviyorum. En büyük hayalim, öğrencilerimi 10 yıl, 20 yıl sonra meslek sahibi bireyler olarak görebilmek. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Sağ olsunlar velilerimiz de bize destek çıkıyorlar. Bu şekilde eğitim öğretim hayatına devam ediyoruz. Zaman zaman okul işlerinde de çalışıyoruz. Bu kapsamda temizlik personelimizle de sınıfları temizliyoruz. Okul saatleri dışında öğrencilerimizin durumunu görüşmek üzere velilerimizi ziyaret ediyoruz. Öğrencilerimiz bizi, biz de onları çok seviyor. Sevgi karşılıklıdır. Çocuklar için en iyisini düşünüyoruz. Onlar da bunu hissettikleri için her sabah okula gelirken, bizi gördüklerinde koşarak gelip sarılıyorlar. Bütün yorgunluğumuzu, yaptığımızın bütün fedakarlıkların ağırlığını, onların güler yüzleriyle ve sarılmalarında aslında unutuyoruz. Ben burada çok fazla anı biriktirdim. Birçoğu da çok güzel anılar. Gerçek sevgiyi buradaki çocuklarda tattım. Ben buradan gittiğim zaman bu köyü, bu çocukları, bu velileri herkese anlatmayı düşünüyorum. Velilerle diyaloğumuz çok iyi. Onlar da bize destek çıkıyor" dedi.

        'EĞİTİMİN DIŞINDA,OKUL İŞLERİNİ DE YAPIYORUZ'

        Okul Müdürü Emre Yıldız ise öğrencilerimize eğitim vermenin yanı sıra okulun temizlik ve diğer ihtiyaçları konusunda da ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi. Yıldız, "Bir şekilde eğitim öğretime devam edip, çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bizi, biz de onları çok seviyoruz. Zaten onlarla ayrı bir bağımız var. Sabah ders başlamadan önce sınıfları hazır hale getiriyoruz. Sonra ders vermeye başlıyoruz. Ders saatleri dışında veli ziyaretleri de yapıyoruz" diye konuştu.

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