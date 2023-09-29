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        Mahalleye inen ayılar, arı kovanlarını parçaladı

        VAN'ınMuradiye ilçesinde mahalleye inen ayılar, arı kovanlarını parçaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:35
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        Mahalleye inen ayılar, arı kovanlarını parçaladı
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        VAN'ınMuradiye ilçesinde mahalleye inen ayılar, arı kovanlarını parçaladı.

        Muradiye ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ünseli Mahallesi'ne inen 3 ayı, gece saatlerinde Kerem Taş'ın arazideki arı kovanlarına saldırdı. Ayılar kovanları parçalarken, binlerce arı da öldü. Kovanlarını kontrol etmek için dışarıya çıktığını anlatan Taş, 3 ayıyla karşılaştığını söyledi. Ayılar ayrıldıktan sonra kovanlarını kontrol edebildiğini belirten Taş, yaklaşık 100 arı kovanın zarar gördüğünü söyleyerek, "Akşam saat 23.00 sıralarında kovanlara bakmak için bahçeye çıktım. O sırada 3 ayıyla karşılaştım. Ayılar bana da saldırdı. Bahçe duvarından atlayarak kaçmaya çalıştım. Daha sonra gelip baktığımda ayılar kovanlarımı talan etmişti. Zararım çok büyük" diye konuştu.

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