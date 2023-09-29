Mahalleye inen ayılar, arı kovanlarını parçaladı
VAN'ınMuradiye ilçesinde mahalleye inen ayılar, arı kovanlarını parçaladı.
VAN'ınMuradiye ilçesinde mahalleye inen ayılar, arı kovanlarını parçaladı.
Muradiye ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ünseli Mahallesi'ne inen 3 ayı, gece saatlerinde Kerem Taş'ın arazideki arı kovanlarına saldırdı. Ayılar kovanları parçalarken, binlerce arı da öldü. Kovanlarını kontrol etmek için dışarıya çıktığını anlatan Taş, 3 ayıyla karşılaştığını söyledi. Ayılar ayrıldıktan sonra kovanlarını kontrol edebildiğini belirten Taş, yaklaşık 100 arı kovanın zarar gördüğünü söyleyerek, "Akşam saat 23.00 sıralarında kovanlara bakmak için bahçeye çıktım. O sırada 3 ayıyla karşılaştım. Ayılar bana da saldırdı. Bahçe duvarından atlayarak kaçmaya çalıştım. Daha sonra gelip baktığımda ayılar kovanlarımı talan etmişti. Zararım çok büyük" diye konuştu.