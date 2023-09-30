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        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı

        VANYüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) hasta yakınları tarafından darbedilen asistan doktor Halil İbrahim Ulusal'ın tedavisi devam ederken, dün gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:55
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        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
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        VANYüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) hasta yakınları tarafından darbedilen asistan doktor Halil İbrahim Ulusal'ın tedavisi devam ederken, dün gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi acil servisine, dün öğle saatlerinde elinde kesik olan bir hasta başvurdu. Ortopedi asistanı Halil İbrahim Ulusal tarafından, hastanın ilk müdahalesi yapıldı. Hastanın kesilen eline dikiş attığı sırada, hasta yakınlarının darbettiği Ulusal'ın bir omzunda hem kırık hem çıkık, diğer omzunda ise çıkık oluştu. Ulusal, darp sonrası ameliyat edilip yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Doktoru darbeden 2 saldırgan ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sağlık-Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin de hastane önünde açıklama yapıp olayı kınadıklarını söyledi.

        TUTUKLANDILAR

        Asistan doktor Halil İbrahim Ulusal'ın hastanedeki tedavisi sürerken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili dün gözaltına alınan M.E. (17) ile R.E. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

        '2 ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİR'

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tutuklamanın ardından sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

        "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde dün yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımızı yaralayan 2 şahıs ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmiş, bugün CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİR. Adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Cezaevi, hekime karşı şiddet gösterilemeyeceğini düşünmek için bizce doğru bir yerdir."

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