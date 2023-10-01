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        Vanspor FK´dan Zonguldak Kömürspor açıklaması

        TFF 2´nci Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, "Özellikle kulüp başkanımızın soyunma odasına silahlı baskın yaptığı yazılmış olması, gerek biz yönetimimizi gerekse camiamızı derinden üzmüştür" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 23:33 Güncelleme: 01.10.2023 - 23:35
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        Vanspor FK´dan Zonguldak Kömürspor açıklaması
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        TFF 2´nci Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, "Özellikle kulüp başkanımızın soyunma odasına silahlı baskın yaptığı yazılmış olması, gerek biz yönetimimizi gerekse camiamızı derinden üzmüştür" dedi.

        TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 6´ncı haftasında Vanspor Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor´u 1-0 mağlup etti. Van temsilcisi, Zonguldak Kömürspor´un maçın ardından soyunma odası ve koridorlarda yaşandığını belirttiği olaylar hakkında yazılı açıklama yaptı. Vanspor Futbol Kulübü Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Bugün evimizde misafir ettiğimiz Zonguldak Kömürspor maçının ardından yaşanan talihsiz ve üzücü olayların ardından, özellikle nifak tohumları ekmeye çalışan birkaç sosyal medya ve basın organlarının yapmış ve yayınlamış oldukları asılsız haberler sonrası açıklama yapmak elzem olmuştur. Özellikle kulüp başkanımızın soyunma odasına silahlı baskın yaptığı yazılmış olması, gerek biz yönetimimizi gerekse camiamızı derinden üzmüştür. Bizler örf ve adetlerimiz gereği misafirperverliğiyle bilinen, bunu kendisine şiyar edinen bir millet ve camiayız. Evimizde misafir ettiğimiz tüm kulüp başkanları başta olmak üzere; teknik kadroları ve futbolcu kardeşlerimiz çok iyi bilir ki, gerek maç öncesi misafir edip, gerekse maç sonrası gelenek haline getirdiğimiz; karşı takımın soyunma odasına girip, camiamız adına skor ne olursa olsun tebrik edip, varsa bir eksiğimiz-hatamız diye helallik isteriz. Bugünkü karşılaşma sonrası, önceki sezon takımımızda oynayan, bizlere emek veren, futbolcu kardeşimiz Nuri Terliksiz´in tribünleri kışkırtmak adına hareket çekmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesinin akabinde; birçok olaya sebebiyet vermiştir. Yaşanan bu talihsiz olayın ardından kulüp başkanımızın adeta gelenek haline getirdiği `misafir takım soyunma odasına gidip hem tebrik edip, hem yaşanan talihsiz olaylarla ilgili istişare niyeti´ ne yazık ki suistimal edilmiştir. Bahse konu darp olayı ve silahlı baskın asla yaşanmamıştır. Bu durumun aksine misafir takımımız kalecisi Egemen Yaylı´nın maç esnasında aldığı darbelerden dolayı, rahatsızlanmış ve hastaneye götürülmüştür. Haberinin ardından kulüp başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz hastaneye intikal etmiş, tedavisinin hızlandırılması amaçlı hastane yönetimi ile görüşmüş ve tedavi süreci boyunca da kendisine eşlik etmişlerdir. Gerek kulüp başkanımıza atfen yapılan bilinçli yalan yanlış haberler, gerekse de camiamızın karalamaya çalışılmasını esefle kınıyoruz. Bu asılsız ve mesnetsiz haberleri yapanlarla ilgili bizatihi hukuksal adımları atacağımızı bildirir, güzel ülkemizin, kalender kulüplerinden olan, Zonguldak Kömürspor ile kardeşliğimizin baki olduğunu bildirir, yaşanan talihsiz olaylarla ilgili üzüntümüzü paylaştığımızı ifade etmek isteriz. Bizler camia olarak sonuç ne olursa olsun, memleketimizde ağırladığımız her camiaya misafir gözüyle bakıp, emanet diye de bilenlerdeniz. Bu minvalde Zonguldak Kömürspor camiasını saygıyla selamlıyor, ligde başarılar diliyoruz."

        DHA-Spor - Türkiye-Van - Orhan AŞAN

        2023-10-01 23:32:03

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