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        Kazada ölen Vefa Platformu Başkanı ve eşi son yolculuklarına uğurlandı

        AĞRI'nınHamurilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Van'a Vefa Platformu Başkanı Osman Yıldız (47) ile eşi Taliha Yıldız'ın (43) cenazeleri, memleketleri Van'da toprağa verildi. Çiftin yakınları, Yıldız ile eşinin Erzurum'da üniversite eğitimi gören kızları Ahsen'i yurda götürmek için Van'dan yola çıktıklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:15
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        Kazada ölen Vefa Platformu Başkanı ve eşi son yolculuklarına uğurlandı
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        AĞRI'nınHamurilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Van'a Vefa Platformu Başkanı Osman Yıldız (47) ile eşi Taliha Yıldız'ın (43) cenazeleri, memleketleri Van'da toprağa verildi. Çiftin yakınları, Yıldız ile eşinin Erzurum'da üniversite eğitimi gören kızları Ahsen'i yurda götürmek için Van'dan yola çıktıklarını söyledi.

        Kaza, dün saat saat 07.00 sıralarında Ağrı-Van kara yolu Hamur ilçesi rampasında meydana geldi. Osman Yıldız idaresindeki 07 AHJ 129 plakalı otomobil ile Mesut Güldan idaresindeki 47 AAP 816 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Van'a Vefa Platformu Başkanı Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki eşi Taliha Yıldız ile 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Yusuf Çınar ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıfta okuyan kızı Ahsen Yıldız da yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve halk eğitim merkezinde dikiş-nakış eğitmenliği yapan Taliha Yıldız, hastanede hayatını kaybetti. Çiftin çocuklarının yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        YAN YANA DEFNEDİLDİ

        Öte yandan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından İpekyolu ilçesi Ali Paşa Mahallesi'ndeki Aşağı Norşin Camisi'ne getirildi. Cenazeye, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Doğan Pekin, Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Göksal Yarız, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yakınları ve sevenleri katıldı. Burada kılınan namazın ardından cenazeler, Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        Bu arada çiftin yakınları, Osman Yıldız ile eşi Taliha Yıldız'ın Erzurum'da üniversite eğitimi gören kızları Ahsen'i yurda götürmek için Van'dan yola çıktıklarını söyledi.

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