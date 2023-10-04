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        Van'da sağanak etkili oldu

        VAN'da 3gündür belirli aralıklarla devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar binaların altına girerek, korunmaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:15
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        Van'da sağanak etkili oldu
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        VAN'da 3gündür belirli aralıklarla devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar binaların altına girerek, korunmaya çalıştı.

        Van kent merkezinde 3 gündür sağanak etkili oluyor. Belirli aralıklarla devam eden sağanakla birlikte kent merkezinde bazı caddelerin rögarları tıkandı, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar binaların saçakları altında korunmaya çalıştı. Yağışta bazı caddelerdeki rögarlar da taştı.

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