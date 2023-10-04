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        Van- Bahçesaray yolunda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

        VAN-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreye bölgede hazırlıksız yakalanan birçok araç sürücüsü zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 19:55 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:00
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        Van- Bahçesaray yolunda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
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        VAN-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreye bölgede hazırlıksız yakalanan birçok araç sürücüsü zor anlar yaşadı.

        Van merkezde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Van- Bahçesaray yolundaki Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde 3 gündür aralıklarla sağanak etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Yağışın etkili olduğu kara yolunda kış şartlarına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı.

        Öte yandan 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen iki ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor.

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