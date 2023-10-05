'Kas hastalığından 2 kardeşimi ve 1 yavrumu kaybettim; 2 çocuğum ölmesin' VAN'da,Kevi-Ferhat Akkaya çiftinin 5 çocuğundan 3'ü kas hastası olarak dünyaya geldi. Can 15 yaşındayken 3 yıl önce hayatını kaybetti, İsa (3) ve Ender Akkaya (17) da genetik kas hastalığı nedeniyle, günden güne kemikleri eriyerek yatağa bağlı yaşıyor. Anne Kevi Akkaya, yıllar önce 2 kardeşini de bu hastalıktan kaybettiğini belirterek, "Çocuklarımın yaşamasını istiyorum. Tedavileri Avrupa'da yapılıyor. Yüklü miktarda paraya ihtiyaç var" dedi.

VAN'da,Kevi-Ferhat Akkaya çiftinin 5 çocuğundan 3'ü kas hastası olarak dünyaya geldi. Can 15 yaşındayken 3 yıl önce hayatını kaybetti, İsa (3) ve Ender Akkaya (17) da genetik kas hastalığı nedeniyle, günden güne kemikleri eriyerek yatağa bağlı yaşıyor. Anne Kevi Akkaya, yıllar önce 2 kardeşini de bu hastalıktan kaybettiğini belirterek, "Çocuklarımın yaşamasını istiyorum. Tedavileri Avrupa'da yapılıyor. Yüklü miktarda paraya ihtiyaç var" dedi.

Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde yaşayan Kevi-Ferhat Akkaya çiftinin çocukları İsa ve Ender Akkaya, genetik kas hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Ailenin çocukları Can Akkaya, 3 yıl önce 15 yaşındayken, aynı hastalıktan hayatını kaybetti. İsa ve Ender Akkaya'nın tedavileri için ilacın yurt dışından getirilmesi gerekiyor. Ailenin sağlıklı olan çocukları Arif (14), Fen Teknoloji Lisesi 9'uncu, Edanur Akkaya (9) ise Şehit Ömer Halis Demir İlkokulu'nda 4'üncü sınıfta okuyor.

'YÜRÜYÜP, OKUMAK İSTİYORUM'

Hastalığı nedeniyle kemikleri günden güne eriyen Ender Akkaya, "Doğuştan beri bu hastalıkla mücadele ediyorum. 2 dayım da bu hastalıktan vefat etti. Kas hastalığımdan dolayı hiç okula gidemedim. Tedavi olup okumak istiyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Benden büyük ağabeyim de 3 yıl önce bu hastalıktan dolayı vefat etti. Küçük kardeşim de benimle aynı kaderi paylaşıyor" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM'

Kevi Akkaya, yıllar önce 2 kardeşinin de kas hatalığından öldüğünü belirterek, "Kas hastası olan 3 çocuğumdan en büyüğü olan Can 3 yıl önce vefat etti. Diğer 2 çocuğum da yatağa mahkum yaşıyor. Günden güne kemikleri eriyor. Çocuklarımın yaşamasını istiyorum. Onlar için yardım istiyorum, çocuklarımın ölmesini istemiyorum. İlaçları çok pahalı olduğu için bizim imkanımız yok. Tedavileri Avrupa ülkelerinde yapılıyor. Tedavi için yüklü miktarda para gerekir" diye konuştu.

'GENETİK BİR HASTALIK'

Baba Ferhat Akkaya da "5 çocuğumdan 3'ü kas hastası olarak dünyaya geldi. Biri 3 yıl önce hayatını kaybetti, diğer 2'si de hayata tutunmaya çalışıyor. Çocuklarımın tedavisine gerekli olan ilacın alınması için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Tedavileri de yurt dışından yapılıyor. Çocuklarımın hastalığı 2 dayısından gelen genetik bir hastalık. Dayıları da yıllar önce bu hastalıktan öldü" ifadelerini kullandı.