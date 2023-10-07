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        Engelli bireyin kelepçeyle gözaltına alındığı iddiasına, emniyetten açıklaması

        VAN'da,'Engelli bir vatandaş kelepçelenerek gözaltına alındı' başlığıyla sosyal medyada ve basın organlarında yer alan haberle ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "M.P., ekip aracına ve personele elindeki şişeyle vurması, kendine zarar vermeye devam etmesi üzerine ekip aracına bindirilmiş, irtibat kurulan ailesiyle buluşması sağlanmıştır" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:07 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:07
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        Engelli bireyin kelepçeyle gözaltına alındığı iddiasına, emniyetten açıklaması
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        VAN'da,'Engelli bir vatandaş kelepçelenerek gözaltına alındı' başlığıyla sosyal medyada ve basın organlarında yer alan haberle ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "M.P., ekip aracına ve personele elindeki şişeyle vurması, kendine zarar vermeye devam etmesi üzerine ekip aracına bindirilmiş, irtibat kurulan ailesiyle buluşması sağlanmıştır" denildi.

        Kentte 'Engelli vatandaşın kelepçelenerek gözaltına alındığı' başlığıyla sosyal medyada ve basın organlarında yer alan haberle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

        Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

        "Asayiş Şube ekiplerinin devriye görevi yaptığı sırada kimliği sonradan öğrenilen 2001 doğumlu M.P., saldırgan tavırlar sergileyerek ekip aracına ve personele elindeki şişeyle vurması ve sözlü uyarılara rağmen, saldırgan tavırlarına devam ederek çevreye ve kendine zarar vermeye devam etmesi üzerine, ekip aracına bindirilmiş, kademeli şekilde zor kullanılarak, kelepçe takılarak muhafaza altına alınmıştır. Herhangi bir emniyet birimine getirilmeden direkt hastaneye götürülmüş ve irtibat kurulan ailesiyle buluşması sağlanmıştır. Yapılan araştırma sonucu şahsın yüzde 75 zihinsel engelli olduğu anlaşılmış, konuya gerekli hassasiyet gösterilerek tedavi işlemleri tamamlanmıştır. Sakinleştirilmesi sağlanarak darp/cebir ve sağlık raporu alınmıştır. Engelli şahsın emniyet personel ve araçlarına saldırmasını azmettirenin olup olmadığı ve personelimizin zor kullanma sınırını aşıp aşmadığı ile ilgili olarak adli ve idari tahkikata başlanılmıştır."

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