7 yaşındaki Ömer Ali, oyuncaklarını Filistinli çocuklara gönderdi

İSRAİL'inGazze´ye yönelik saldırıları sürerken, Van'ın Erciş ilçesinde ilkokul öğrencisi Ömer Ali İşleyen (7), oyuncaklarını savaştan etkilenen çocuklara ulaştırmak üzere Filistin'in Ankara Büyükelçiliğine gönderdi.

Gazze'de insani dram her geçen gün derinleşirken, televizyon izlerken Filistinli çocukların yaşadıklarından etkilenen Van'ın Erciş ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Ömer Ali İşleyen, savaş mağduru çocuklara oyuncaklarını gönderme kararı aldı. Paketlenen oyuncaklar, çocuklara ulaştırılmak üzere Filistin'in Ankara Büyükelçiliğine gönderildi. Gönderilen paketlerin üzerine ise, `Savaş istemiyorum', 'Çocuklar ölmesin' yazıları ile çizilen savaş mağduru çocukların resimleri yer aldı.

Televizyonda, İsrail´in Gazze´ye yönelik düzenlediği saldırıların görüntülerinin kendisini çok üzdüğünü söyleyen Ömer Ali İşleyen, "İsrail saldırılarını her gün televizyon kanallarından izliyorum. Orada her gün çocuklar ölüyor. Ben de bu görüntülerden dolayı çok üzülüyorum. Orada çok çocuk var. Oyuncaklarımı oradaki çocuklara göndermek istedim. Gönderdiğim oyuncak paketinin üzerine ise savaş mağduru çocukların resimlerini yapıştırdım" dedi.

Erciş Şeker Fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Sıddık İşleyen (50) ise oğlunun televizyon izlerken savaş görüntülerinden çok etkilendiğini belirterek, "Ömer Ali, oyuncaklarını Gazze ye göndermek istediğini söyleyince ben de onun bu isteğini yerine getirmek istedim. O çocukların da yaşama hakkı var. Ama maalesef dünya ülkeleri buna sessiz kalıyor. Süren bombardımanda birçok masum kadın, çocuk hayatını kaybetti. Bu savaş artık dursun ve çocuklar ölmesin. Biz de bu oyuncakları gönderip, çocuğumun biraz rahatlamasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.