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        Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

        VAN´dabariyere çarpan ambulanstaki hasta ile 3 sağlık görevlisi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:50
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        Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
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        VAN´dabariyere çarpan ambulanstaki hasta ile 3 sağlık görevlisi yaralandı. 

        Kaza, Van- Hakkari kara yolunun 20'inci kilometresindeki Gürpınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Van'a hasta nakli yapan 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulans, yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada ambulans şoförü, 2 sağlık çalışanı ve hasta yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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