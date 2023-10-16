Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da çıkan hortumda 22 büyükbaş öldü

        VAN'ınTuşba ilçesinde çıkan hortumda çatılar uçtu, ahır duvarları yıkıldı, 22 büyükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da çıkan hortumda 22 büyükbaş öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'ınTuşba ilçesinde çıkan hortumda çatılar uçtu, ahır duvarları yıkıldı, 22 büyükbaş öldü.

        Tuşba ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Gendelova Mahallesi'nde etkili olan yağış ile hortum çıktı. Hortum nedeniyle evlerin çatısı uçtu, 4 ahırın duvarı çöktü, 22 büyükbaş da öldü. İhbarla mahalleye giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz

        Benzer Haberler

        Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
        Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
        Erciş'te Filistinliler için kan bağışı kampanyası başlatıldı
        Erciş'te Filistinliler için kan bağışı kampanyası başlatıldı
        Van'da hortum nedeniyle zarar gören 4 ahırdaki 22 büyükbaş hayvan telef old...
        Van'da hortum nedeniyle zarar gören 4 ahırdaki 22 büyükbaş hayvan telef old...
        Özalp'te sağanak ve rüzgar etkili oldu
        Özalp'te sağanak ve rüzgar etkili oldu
        Saray ilçesinde yapılan Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar sürüyor
        Saray ilçesinde yapılan Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar sürüyor
        Yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı
        Yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı