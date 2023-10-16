Van'da çıkan hortumda 22 büyükbaş öldü

VAN'ınTuşba ilçesinde çıkan hortumda çatılar uçtu, ahır duvarları yıkıldı, 22 büyükbaş öldü.

Tuşba ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Gendelova Mahallesi'nde etkili olan yağış ile hortum çıktı. Hortum nedeniyle evlerin çatısı uçtu, 4 ahırın duvarı çöktü, 22 büyükbaş da öldü. İhbarla mahalleye giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.