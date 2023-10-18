VAN VE BİTLİS'TE İSRAİL PROTESTOSU  

İSRAİL'inGazzeŞeridi´nde bulunan Baptist Hastanesi´ni hedef alan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği saldırı, Van ve Bitlis'te protesto edildi. Cadde ve sokaklara çıkan binlerce kişi İsrail aleyhine slogan attı.

İsrail'in Gazze'de bulunan Baptist Hastanesi'ne düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi, Van'da tepkilere neden oldu. Kentte geç saatlerde çeşitli Sivil Toplum Örgütü kuruluşlarının organizasyonuyla Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'i protesto etti. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesine yürümek isteyen gruba, polis izin vermedi. Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler sık sık tekbir getirdi. Gecenin geç saatlerine kadar süren protesto eylemi, duaların okunmasıyla son buldu.

BİTLİS'TE VALİLİK BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO

Bitlis'te de HÜDA-PAR İl Başkanı Karakaya, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve çeşitli Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile vatandaşların katıldığı protesto eylemi, Valilik binası önünde gerçekleştirildi. Eylemde, İsrail aleyhine sık sık sloganlar atılıp, Filistin halkı için dualar okundu. Protesto eylemi, duaların okunması ve konvoy eşliğinde araçlarla yapılan şehir turu ile son buldu.