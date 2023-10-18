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        Yaşamını yitiren Filistinliler için Van'da gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi

        İSRAİL´inFilistin´e yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için Van'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Kalabalık, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:50
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        Yaşamını yitiren Filistinliler için Van'da gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail protesto edildi
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        İSRAİL´inFilistin´e yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için Van'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Kalabalık, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        İsrail'in, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500´den fazla kişinin yaşamını yitirdiği saldırı Van´da protesto edildi. Hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası basın açıklaması yapıldı. 50 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Van Sivil Dayanışma Platformu organizatörlüğünde bir araya gelen vatandaşlar, öğle namazı sonrası Hz. Ömer Camisi önünde İsrail'i protesto etti. Sık sık tekbir getiren kalabalık, ellerinde taşıdıkları 'Katil ABD Orta Doğu'dan defol', 'Soykırıma hayır', 'İnsanlık ölüyor, dünya seyrediyor', 'Filistin'e destek, siyonizme lanet', 'Kudüs'e selam, direnişe devam' pankartlarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı. Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Emre Güray da katıldı. 

        Sivil Dayanışma Patformu Dönem sözcüsü Mehmet Ali Uca, Gazze'de hastaneye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadıklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Katliamda şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir asırdan uzun bir süredir siyonist işgalci çetenin Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı sistematik işgal ve katliam devam etmektedir. Topyekun bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci siyonistler, her geçen gün işgali genişletmekte, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı necis postallarıyla kirletmekte, bu kutsal beldenin kutsiyetini hiçe saymakta ve adeta bütün bir İslam alemine meydan okumaktadır. Filistin halkı, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini korumaktadır. Her gün şehit vermesine rağmen, direnişi cephe cephe büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki mazlum olmak erdem değildir, zulme karşı direnmek erdemdir. Erdemli Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımızı gönderiyoruz. Yüce Allah yardımcıları olsun, onları muzaffer kılsın."

        Hamas'ın 'Aksa Tufanı' operasyonunun Mossad ve İsrail için büyük bir prestij kaybı olduğunu söyleyen Uca, "Çizmeye çalıştıkları imaj, verdikleri büyük güvenlik zafiyeti nedeniyle yerle bir oldu. Bu görüntüler aksi bir dalga oluşturma ihtimali barındırsa da İsrail komutanları dahil bu görüntülerin verilmesi, Filistin direnişi adına büyük bir zaferdir. İlk kez Filistinliler, İsrail'e büyük bir aşağılanma hissi yaşatıyor. İsrail 1973 sonrası en büyük şoku yaşıyor demek doğru olur" dedi.

        Protesto eylemi, Kuran-ı kerim tilavetinin okunması ve duaların ardından son buldu.

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