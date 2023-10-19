Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Arkadaşları ve yakınlarının ulaşamadığı hemşire, evinde ölü bulundu

        VAN'damesai arkadaşlarının ve ailesinin ulaşamadığı hemşire Özkan Karakurt (44) evinde ölü bulundu. Karakurt'un ölüm nedeni, otopsi raporunun çıkmasıyla belli olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:14 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşları ve yakınlarının ulaşamadığı hemşire, evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'damesai arkadaşlarının ve ailesinin ulaşamadığı hemşire Özkan Karakurt (44) evinde ölü bulundu. Karakurt'un ölüm nedeni, otopsi raporunun çıkmasıyla belli olacak.

        Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özkan Karakurt, dün işe gitmeyince, arkadaşları telefonla aradı. Ulaşamayan arkadaşları, durumu Karakurt'un ailesine haber verdi. Aile, oğullarının yaşadığı Van'ın İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki evine giderek kapısını çaldı. Açılmayan kapıyı kıran aile, evde oğullarının cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri geldi. Adli Tıp morguna götürülen Karakurt'un cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bugün, memleketi Hakkari'nin Bağışlı köyünde toprağa verileceği belirtilen Karakurt'un kesin ölüm nedeni otopsi raporunun çıkmasıyla belli olacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Uyuz hastası zehir taciri tulumla yakalandı!
        Uyuz hastası zehir taciri tulumla yakalandı!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Gayrimenkul sektöründe istihdam rekoru
        Gayrimenkul sektöründe istihdam rekoru
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Van Kalesi'nin zirvesindeki Süleyman Han Camisi yeniden inşa ediliyor
        Van Kalesi'nin zirvesindeki Süleyman Han Camisi yeniden inşa ediliyor
        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı
        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı
        Van-Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı 15 santimetre
        Van-Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı 15 santimetre
        DOSYA HABER/ANTİK KENTLER - Van'daki Urartu kalelerindeki kazılarla 2 bin 7...
        DOSYA HABER/ANTİK KENTLER - Van'daki Urartu kalelerindeki kazılarla 2 bin 7...
        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Erciş ve Gevaş'ta 30 noktaya plastik atık kutuları bırakıldı
        Erciş ve Gevaş'ta 30 noktaya plastik atık kutuları bırakıldı